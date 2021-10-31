EDHO'nun hikayesi sona erdi! Oktay Kaynarca'dan yürek burkan veda paylaşımı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla EDHO dizisinin bittiğini duyurdu.

Altı sezondur yayın hayatına devam eden ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yedinci sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine, yeni sezonda on iki yeni oyuncu katılmıştı.

Yeni oyuncularla birlikte hikayesinin ne yöne evrileceği merak konusu olan EDHO'nun geçtiğimiz haftalarda yayınlanan tarihli ilk fragmanında, 26 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı belirtilmişti.

Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, kötü bir sürpriz yaşadı.

''BABA PARASI'' FİLMİ YAYINLANDI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, günlerdir tanıtımı yapılmasına rağmen ATV yayın akışından çıkarıldı.

Diziyi izlemek için ekran karşısına geçen izleyiciler, başrolünde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yer aldığı ''Baba Parası'' filmiyle karşılaştı.

Dizi severlerin şaşkınlıkla karşıladığı duruma ilişkin ATV tarafından veya dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.

FİNAL YAPACAĞI İDDİA EDİLDİ

Sezon başından bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekibi ile ATV yönetimi arasında birtakım sorunların yaşandığı biliniyordu. Dizinin yedinci sezonunun geç başlamasının altında da bu krizin yattığı ortaya çıkmıştı.

İddiaya göre BVB Yapım şirketi, eski ve yeni oyuncular için zam istedi. Kanalın bu talebi onaylaması üzerine çekimler başladı ancak ATV yönetimi, sözleşmeyi imzalamadı. Bunun üzerine yapım şirketi, dizinin yeni bölümünü teslim etmedi.

Yaşananların ardından 6 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapacağı iddia edildi.

OKTAY KAYNARCA İDDİALARI DOĞRULADI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Oktay Kaynarca, yeni sezonu dört gözle bekleyen izleyicilere kötü haberi verdi.

Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini belirten veda paylaşımında bulundu.

Başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir'' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…''