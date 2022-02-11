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- EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si kafasına sıkmıştı! Usta oyuncu bomba bir diziyle ekranlara dönüyor
EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si kafasına sıkmıştı! Usta oyuncu bomba bir diziyle ekranlara dönüyor
- Haber Merkezi
- 11.02.2022 - 17:14
Yönetmen koltuğunda Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin oturduğu, senaryosunu İsa Yıldız’ın kaleme aldığı TRT 1'in yeni dönem dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, yayın hayatına başlıyor.
Yapımcılığını Kemal Tekden'in üstlendiği Tekden Film imzalı Hacı Bayram-ı Veli dizisi, Ankara'nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatını konu alıyor.
Başrollerinde Burak Sevinç, Sinan Albayrak ve Fırat Topkorur gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Hacı Bayram-ı Veli dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızını ekranlara döndürdü.
EDHO'NUN YILDIZI KADRODA
Usta oyuncu Hüseyin Soysalan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Salih Gülmez karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Salih Gülmez karakteri, Hızır Çakırbeyli'nin kafasına sıkmasıyla hayatını kaybetmişti.
Hüseyin Soysalan, TRT 1'in 26 bölümden oluşan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin kadrosuna Somuncu Baba karakteriyle dahil oldu.