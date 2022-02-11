EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si kafasına sıkmıştı! Usta oyuncu bomba bir diziyle ekranlara dönüyor

EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si kafasına sıkmıştı! Usta oyuncu bomba bir diziyle ekranlara dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Salih Gülmez karakteriyle adından söz ettiren Hüseyin Soysalan, TRT 1'in yeni dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli ile ekranlara dönüyor.

Yönetmen koltuğunda Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin oturduğu, senaryosunu İsa Yıldız’ın kaleme aldığı TRT 1'in yeni dönem dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, yayın hayatına başlıyor.

Yapımcılığını Kemal Tekden'in üstlendiği Tekden Film imzalı Hacı Bayram-ı Veli dizisi, Ankara'nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatını konu alıyor.

Başrollerinde Burak Sevinç, Sinan Albayrak ve Fırat Topkorur gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Hacı Bayram-ı Veli dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızını ekranlara döndürdü.

EDHO'NUN YILDIZI KADRODA

Usta oyuncu Hüseyin Soysalan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Salih Gülmez karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Salih Gülmez karakteri, Hızır Çakırbeyli'nin kafasına sıkmasıyla hayatını kaybetmişti.

Hüseyin Soysalan, TRT 1'in 26 bölümden oluşan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin kadrosuna Somuncu Baba karakteriyle dahil oldu.