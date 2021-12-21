EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın bir de kardeşini görün! Ayırt edebilene aşk olsun...

EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın bir de kardeşini görün! Ayırt edebilene aşk olsun...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca'yı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki kardeşin benzerliği pes dedirtti.

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Adanalı dizisinde hayat verdiği Yavuz rolüyle ününü perçinlemişti.

Oktay Kaynarca, son olarak altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile izleyici karşısına çıktı.

Dizide hayat verdiği 'Hızır Çakırbeyli' karakteriyle özdeşleşen Kaynarca, dizinin yedinci sezona başlamadan final yapmasının ardından yeni projesi için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde ekranlara döneceği tarihi duyuran başarılı oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları ise kardeşi Turgay Kaynarca'yı görünce gözlerine inanamadı.

ANNEANNESİYLE BİRLİKTE BÜYÜDÜ

1965 yılında Malatya'da dünyaya gelen Oktay Kaynarca, anne ve babasının Almanya'ya işçi olarak gitmesi nedeniyle İstanbul'un Üsküdar ilçesinde anneannesiye birlikte büyüdü.

Liseyi bitirdikten sonra ünlü bir otomobil firmasında elektrikçi olarak çalışan Kaynarca, bir yandan da konservatuvar sınavlarına hazırlandı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Kaynarca, oyunculuk bölümünü bitirdi.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİYLE BÜYÜK BİR ÜNE KAVUŞTU

Bir süre tiyatro oyunculuğu yapan yıldız, ekran macerasına 1989 yılında yer aldığı ''Gençler'' dizisiyle başladı.

Yeditepe İstanbul, Aynalı Tahir, Esir Şehrin İnsanları gibi projelerde rol alan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

MELEK ANGUN İLE EVLİLİĞİ BİR YIL SÜRDÜ

Bir dönem meslektaşı Özgü Namal ile aşk yaşayan Oktay Kaynarca, 2012-2013 yılları arasında Melek Angun ile evli kaldı.

KARDEŞİ TURGAY KAYNARCA İLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Oktay Kaynarca'nın kendisine çok benzeyen kardeşi Turgay Kaynarca'yı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

''RESMEN KOPYASI''

Turgay Kaynarca'ya, ''Resmen kopyası'', ''Oktay Kaynarca sandım'' ve ''Hık demiş burnundan düşmüş'' gibi yorumlar yapıldı.