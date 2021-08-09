EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönülleri kazanan Oktay Kaynarca'dan üzen bir paylaşım geldi. Kaynarca, ölüm haberinin ardından adeta yıkıldı.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yedinci sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

EDHO oyuncularını yakın takibe alan dizinin hayranları, yeni sezonla ilgili paylaşımlar beklerken, Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'dan üzen bir paylaşım geldi.

Aldığı haberle adeta yıkılan 56 yaşındaki Oktay Kaynarca, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı.

OKTAY KAYNARCA'NIN AMCASI VEFAT ETTİ

Oktay Kaynarca, 60 yaşındaki amcasının hayatını kaybettiğini öğrendi. Ünlü oyuncu, amcası Murat Yılmaz'ın ölüm haberi ile adeta yıkıldı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden smcasını son yolculuğuna uğurlayan Kaynarca'yı zor gününde sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı.

"UĞURLAR OLSUN..."

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca, "Uğurlar olsun amcam abim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan koruyan gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin." ifadelerini kullandı.