EDHO'nun Hızır'la Meryem'ini ayıran Nazlı'sı bakın kimmiş! Değişimi 'Yok artık' dedirtti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ilk sezon karşımıza çıkan Nazlı karakteri, Hızır ve Meryem'in arasına girmişti. Dizide Nazlı'yı canlandıran oyuncunun kim olduğu ise şoke etti.

ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar, 7. sezonu ile final yaptı.

6 sezon boyunca ekrandaki yerini alan ve reyting rekorları kıran dizi, birbirinden ünlü isimleri ağırladı.

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı dizi, final kararı ile herkesi üzdü.

Dizide Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır, ani bir kararla projeden ayrılmıştı.

Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın uyumu seyirci tarafından beğenilmiş, ikilinin sevgili oldukları iddia edilmişti.

Dizinin ilk sezonunda yer alan Nazlı karakteri ise Hızır ve Meryem'in arasına girmiş, seyircinin tepkisini çekmişti.

İlk sezonda yer alan Nazlı karakterinin kim olduğu yıllar sonra ortaya çıkarken, seyirciler şaşkınlığını gizleyemedi.

EDHO'NUN NAZLI'SI: MÜJDE UZMAN

Müjde Uzman, ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır'ın sevgilisi Nazlı Meriç rolüne hayat vermişti.

Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla projede yer alan Müjde Uzman'ın Nazlı olduğunu bilmeyenler, şaşkınlık yaşadı.

Uzman 2010'da Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal adlı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından EDHO ve Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk gibi projelerle kamera karşısına geçti. Müjde Uzman şu sıralar, Oğuzhan Uğur ile yaşadığı inişli-çıkışlı aşkla gündeme geliyor.