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    EDHO'nun İlyas, Alparslan ve Hızır Ali'si buluştu! Çakırbeyliler'den heyecanlandıran kare

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ani bir kararla sona erdi. Bu karar hayranları üzerken rol arkadaşları Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Yalçın Hafızoğlu uzun bir sonra bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 18:36
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 19:00
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    EDHO'nun İlyas, Alparslan ve Hızır Ali'si buluştu! Çakırbeyliler'den heyecanlandıran kare

    ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonunda final verdi.

    Dizinin normal şartlarda 25 Ekim'de başlaması planlanıyordu ancak kanal ve yapım ekibi arasında kriz çıktı.

    Çıkan bu kriz sonrası günlerce tanıtımı yapılan 7. sezon yayınlanmadı ve Oktay Kaynarca bir veda mesajı paylaştı.

    Oktay Kaynarca'nın paylaştığı veda mesajı hayranlarını üzdü ancak ne kanal ne de yapım ekibi geri adım attı.

    Dizinin birçok kez farklı kanala geçeceği iddiaları gündeme geldi. Fakat Kaynarca bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

    Dizi bu gelişmelerle sona ererken diğer öne çıkan isimler Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Yalçın Hafızoğlu herhangi bir paylaşım yapmadı.

    Dizide Çakırbeyliler'e hayat veren bu üç ismin veda paylaşımı yapmaması, hayranlarının umudunu diri tuttu.

    Yakışıklı ve başarılı oyuncular yaşanan bu gelişmelerin ardından, aylar sonra birlikte kare paylaştı.

    EDHO'NUN ÇAKIRBEYLİLER'İ BİR ARADA

    Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Yalçın Hafızoğlu, oyunculukları ile dikkati çekti.

    Bu üç isim canlandırdıkları karakterlerle dizinin ve seyircinin vazgeçilmezleri oldu.

    Hem dizide hem de gerçek hayatta dost olan oyuncular, yeniden bir araya geldi. Fenerbahçeli olan bu üç isim, maça gitti.

    Fenerbahçe maçını birlikte izleyen oyuncular, o anı ölümsüzleştirdi. Yalçın Hafızoğlu o kareyi sosyal medyadan yayınladı. Genç oyuncunun paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

    EDHO nun İlyas, Alparslan ve Hızır Ali si buluştu! Çakırbeyliler den heyecanlandıran kare #1

    EDHO nun İlyas, Alparslan ve Hızır Ali si buluştu! Çakırbeyliler den heyecanlandıran kare #2

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