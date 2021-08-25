EDHO'nun 'İlyas Çakırbeyli'si' Ozan Akbaba'nın filmi yolda: İşte setten ilk kareler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "İlyas" karakterine hayat veren Ozan Akbaba, senaryosunu kendisinin kaleme aldığı "Anka" filmi için kamera karşısına geçti.

ATV ekranlarında yayınlana ve İlyas Çakırbeyli karakterine hayat verdiği Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisi ile karşımıza çıkan ve ün kazanan Ozan Akbaba, film çekimleri için kolları sıvadı.

Uzun zamandır senaryo üzerinde çalışan Akbaba, Anka ismini verdiği filminin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Deniz Işın, Atilla Şendil, Engin Hepileri ve Özgür Emre Yıldırım’ın kadrosunda yer aldığı Anka filmi, Akbaba'nın en büyük tutkularından biri..

Sete çıkan oyuncu ve ekip o anlara ait fotoğrafları ise Instagram hesabından yayınladı.

ANKA SETİNDEN İLK KARELER

Ozan Akbaba, “Hız filmi yazdım, onu hayata geçirmeye çalışıyorum. Beni iyi anlayacak, benim onu anlayabileceğim bir yönetmene, bize bu fırsatı verecek yapımcıya, senaryoyu okuduğunda benim kadar heyecanlanacak oyunculara ve ekibe ihtiyacım var." sözleri ile anlattığı Anka filmi için kamera karşısına geçti.

Uzun zamandır bu anı bekleyen oyuncunun film çekimlerinin, 1 aydan fazla sürmesi bekleniyor. İşte film setinden gelen ilk kareler;