EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'sinden eser kalmadı! Ozan Akbaba imaj değiştirdi, son hali hayrete düşürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği İlyas Çakırbeyli karakteriyle özdeşleşen Ozan Akbaba, imaj değiştirdi. Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara dönen Akbaba, bambaşka birine dönüştü.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, geçtiğimiz yıl final yaptı.

Yedinci sezonuyla ekranlara dönmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ani final kararı, dizinin hayranlarını hüsrana uğrattı.

Yaşananların ardından dizinin başrol oyuncuları, yeni proje arayışlarına başladı. Bazıları yeni dizileriyle tekrar izleyici karşısına çıkarken bazıları bir süre dinlenme kararı aldı.

Dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Dizide hayat verdiği İlyas Çakırbeyli karakteriyle özdeşleşen Ozan Akbaba, her daim takım elbisesi, taralı saçları ve kirli sakallarıyla izleyici karşısına çıktı.

Kasaba Doktoru ile ekranlara döndü

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, başrolünü Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever ile paylaştığı TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru ile ekranlara döndü.

Aynı kasabada doktorluk yapan 3 idealist hekimin hikayesini anlatacak olan dizide Hakan rolüne hayat veren Ozan Akbaba, son haliyle gündem oldu.

Yeni imajı hayrete düşürdü

Ozan Akbaba, 8 Nisan Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kasaba Doktoru dizisindeki rolü için imaj değişikliğine gitti.

Akbaba'nın yeni imajını gören hayranları, hayrete düşerken ''EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'sinden eser kalmadı'' yorumları da gecikmedi.

Gözlükleri, beyaz önlüğü ve dağınık saçlarıyla dikkati çeken Akbaba'yı görenler, tanımakta zorlandı.