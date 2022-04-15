EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın eşine bakın! Güzelliğini gören dilini ısırıyor...

EDHO'nun İlyas'ı olarak akıllara kazınan ve şimdilerde Kasaba Doktoru dizisinde rol alan Ozan Akbaba'nın hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Akbaba'nın eşini görünce hayran kaldı.

1982 yılında Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu.

2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan ve aynı zamanda film müzikleri de yapan Ozan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın ''Vaziyetler'' isimli şarkısının video klibinde oynadı.

Ozan Akbaba, 6 sezon boyunca başrolü Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Deniz Çakır, Sanem Çelik gibi isimlerle paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldı.

Dizide canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle özdeşleşen Akbaba, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve büyük bir hayran kitlesi elde eti.

Dizinin final yapmasının ardından bir süre dinlenen Akbaba, TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru ile ekranlara döndü.

Başrolünü Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever ile paylaştığı dizide Hakan karakterine hayat veren yakışıklı oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun 5 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşini gördüklerinde ise şaşkınlık yaşadı.

Eşi güzelliğiyle mest etti

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Ozak Akbaba, 2007 yılında Buket Arıkan ile sade bir düğünle dünyaevine girdi.

Medyaya sadece iş hayatıyla yansımayı tercih eden Ozak Akbaba'nın bu evliliğinden 2018 yılında Ozan Ali adını verdiği bir oğlu oldu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Akbaba, zaman zaman oğlu ve eşi ile çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Instagram'da 800 bine yakın takipçisi bulunan oyuncunun paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

39 yaşındaki oyuncunun eşi Buket Arıkan, duru güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Yapımcı kimliğiyle tanınan Buket Arıkan, Behzat Ç. ve Delibal gibi projelerde de genel koordinatörlük yapmıştı.