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    EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba ilk kez konuştu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıyor mu?

    ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Akbaba, konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 16:45
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    EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba ilk kez konuştu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıyor mu?

    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yalçın Hafızoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akkaba'nın diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

    Dizideki akıbeti hayranları tarafından merak konusu olan EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akkaba, çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

    ''7. SEZONDA DA HEYECANLANACAKSINIZ''

    ''Anka'' filmini kutlamak için bir mekana giden Ozan Akbaba, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Akbaba, yeni karakterlerin dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezonuyla ilgili, ''Ne olacağını bilmiyorum. Umuyorum ki çok güzel bir şey çıkacak her sezon olduğu gibi. Çok fazla detaya sahip değilim. Bundan önce 6 sezon boyunca ne kadar heyecanlıysanız 7. sezonda da bir o kadar heyecanlı olacaksınız.'' dedi.

    EDHO nun İlyas ı Ozan Akbaba ilk kez konuştu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dan ayrılıyor mu? #1

    ''BEN DE BİLMİYORUM''

    Hakkında diziden ayrılacağı yönünde haberlerin çıktığı sorulması üzerine Akbaba, şu yanıtı verdi:

    ''Haberlere çok fazla itibar etmemek lazım. Bakalım neler olacak, biz de göreceğiz. Ben de bilmiyorum çünkü yapımcılarımız ve kanalın bilgisi dahilinde olan şeyler bunlar. Büyük ihtimalle devam edeceğim gibi görünüyor ama bakalım. Hayat bu ne olacağı belli olmaz.''

    EDHO nun İlyas ı Ozan Akbaba ilk kez konuştu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dan ayrılıyor mu? #2

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