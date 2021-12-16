EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nu hiç böyle görmediniz! Karın kaslarıyla şov yaptı

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nu hiç böyle görmediniz! Karın kaslarıyla şov yaptı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu, ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, Benderlioğlu'nun karın kasları dikkati çekti.

Ceren Benderlioğlu, ATV'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Ömür Façalı karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yaptı.

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sergilediği performansla adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu, mavi gözleri ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceren Benderlioğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

KARIN KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan güzel oyuncu, spor yaptığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncu, daha sonra ayna karşısında verdiği pozu yayınladı.

Takipçileri, karın kaslarıyla dikkati çeken Benderlioğlu'nun paylaşımına, ''Kim der bir çocuk annesi'' yorumunda bulundu.

İşte Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...







