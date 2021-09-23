EDHO'nun Ömür Façalı'sı paylaştı! Yeni sezon yükleniyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Oyuncu yaptığı paylaşıma, "Ömür yükleniyor" yazdı.

6 sezondur ATV ekranlarında fırtına gibi esen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.

Yeni sezona yenilenen kadrosu ile girmeye hazırlanan EDHO'da, bazı oyuncuların yeri ise değişmedi.

Bu oyunculardan birisi olan ve Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabından EDHO fanlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Benderlioğlu'nun yaptığı paylaşım sonrası, "EDHO'nun yeni sezonu ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?" soruları gündeme geldi.

"ÖMÜR YÜKLENİYOR..."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Ömür Façalı" karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, Instagram hesabından paylaştığı kare ile EDHO fanlarını heyecanlandırdı.

Benderlioğlu paylaşımına, "Ömür yükleniyor" notunu düştü. Bu paylaşım sonrası EDHO'nun yeni sezon çekimlerinin başladığına yönelik iddialar güçlendi.