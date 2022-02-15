EDHO'nun Ömür Façalı'sı pozları ile sosyal medyayı yıktı! 'Sen neymişsin be Ömür'

EDHO'nun Ömür Façalı'sı pozları ile sosyal medyayı yıktı! 'Sen neymişsin be Ömür'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, güzelliği ile sosyal medyada adından söz ettiriyor. Oyuncu, EDHO'dan sonra ekranlarda yer almadı.

İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz sezon final verdi.

Dizi başrollerinde; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Meryem Uzerli, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Hüseyin Avni Danyal, Mustafa Üstündağ, Ceren Benderlioğlu, Burak Sergen, Selda Alkor, Naz Elmas, Ali Sürmeli, Pelin Akil ve Engin Benli gibi birbirinden yetenekli oyuncuyu buluşturdu.

Dizi 6. sezonu ile sezon final vermişti ancak kanal yönetimi ve yapımcıların anlaşmaması finale neden oldu.

25 Ekim'de ekrana gelmesi beklenen ve tanıtımı yayınlanan dizinin aniden bitmesi, seyircileri bir hayli şaşırttı.

Dizinin final verdiğini ilk olarak başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından duyurdu.

Uzun bir süre dizinin yeniden başlayacağı konuşuldu ancak proje tamamen bitti ve oyuncular farklı yapımlarda yer almaya başladı.

Dizinin sevilen karakterlerinden olan ve İlyas Çakırbeyli'nin eşine hayat veren Ceren Benderlioğlu, EDHO'dan ekranlarda yer almadı.

Dizide Ömür Façalı'yı canlandıran ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Benderlioğlu, sosyal medya pozları ile büyülüyor.

CEREN BENDERLİOĞLU'NDAN NEFES KESEN POZLAR

1 Ekim 1983 yılında dünyaya gelen ve kendisi gibi oyuncu Emir Benderlioğlu ile evli olan Ceren Benderlioğlu, EDHO sayesinde büyük bir üne kavuştu.

Dizide İlyas Çakırbeyli'nin eşi Ömür Façalı'ya hayat veren Benderlioğlu, güzelliği ve duruşu işe beğeni topladı.

Ömür karakterini seyirciye sevdiren ve dizinin önemli karakterleri arasında yer alan oyuncu, sosyal medyayı ise aktif kullanıyor.

Sosyal medyadan paylaştığı güzel pozları ile beğeni rekorları kıran Bnderlioğlu, kısa bir tatile çıktığı anları paylaştı.

Bir otelden paylaşım yapan Ceren Benderlioğlu'nun samimi pozları hayranlarından tam not aldı.

İŞTE CEREN BENDERLİOĞLU'NUN EN BEĞENİLEN POZLARI