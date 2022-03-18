EDHO'nun Ömür Façalı'sı 'yakıyoruz' dedi, sosyal medyayı ateşe verdi! 'Yok böyle bir fizik'

EDHO'nun Ömür Façalı'sı 'yakıyoruz' dedi, sosyal medyayı ateşe verdi! 'Yok böyle bir fizik'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Ömür karakteriyle ünlenen Benderlioğlu, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, unutulmaz yapımlar arasına adını yazdırdı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu, Deniz Çakır ve Sanem Çelik gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, birbirinden yetenekli oyuncuyu buluşturdu.

Sezon başında 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, kanal yönetimi ve yapımcı arasında çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle final yaptı.

Dizinin sevilen karakterlerinden İlyas Çakırbeyli'nin eşine hayat veren güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu, EDHO'dan sonra herhangi bir projede yer almadı.

Dizide hayat verdiği Ömür Façalı karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ceren Benderlioğlu, mavi gözleri ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

'YAKIYORUZ' DEDİ SOSYAL MEDYA ALEV ALDI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Ceren Benderlioğlu, spor yaptığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sırt ve kalçla çalışan Benderlioğlu, yaptığı zor hareketlerle görenleri şaşkına çevirirken fit haliyle beğeni topladı.

Benderlioğlu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Formda vücuduyla dikkat çeken güzel oyuncuya, ''Kim der bir çocuk annesi'', ''Yok böyle bir fizik'', ''Fizik yakıyor'', ''Çok güzel bir kadınsın'', ''Yakıyorsun ortalığı'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...