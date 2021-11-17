EDHO'nun Ömür ve Behzat Façalı'sından flaş açıklama! Dizinin akıbeti soruldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, ödül törenine katıldı. Tören sonrası açıklama yapan oyuncuya ve eşi Emir Benderlioğlu'na EDHO soruldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bitmesi herkesi üzerken, oyuncular peş peşe açıklama yapmaya başladı.

12 yeni oyuncuyla 7. sezonuna başlamaya hazırlanan EDHO'nun bitmesi sonrası, sular durulmadı.

Kanal ve ATV yönetimi arasında çıkan kriz dizinin final vermesine neden olurken, Oktay Kaynarca başka kanala geçmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bu gelişmenin ardından sessizliğini bozan Ceren Benderlioğlu ve eşi Emir Benderlioğlu, ödül töreninde görüntülendi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü aldı.

Ödül töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Benderlioğlu çifti, EDHO hakkında da konuştu.

CEREN BENDERLİOĞLU VE EMİR BENDERLİOĞLU'NDAN EDHO AÇIKLAMASI

Ceren Benderlioğlu EDHO hakkında şu açıklamayı yaptı;

“Ne olduğu ile alakalı açıklama yapacak kamu kuruluşları ve yapımcıları var. Biz açıklama yapacak merci değiliz. Ama başından sonuna kadar bu bir ekip çalışmasıydı.

Senaryosundan en çayı getirene kadar hepimiz bu işe büyük emekler verdik. Umut ediyorum hayatımızda böyle güzel olarak kalacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz."

Emir Benderlioğlu ise dizi ile ilgili ne olduğunu kendilerinin bilmediğini ifade etti. Oyuncu, kendilerinin gelişmeleri izlediğini ve açıklama yapabilecek bilgiye sahip olmadıklarının altını çizdi.

YENİ PROJE MÜJDESİ

Benderlioğlu yeni projelere hazırlık aşamasında olduklarını ve güzel işlerin yakında geleceğinin müjdesini vermeyi ihmal etmedi.