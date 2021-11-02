EDHO'nun oyuncularına son mesaj! Dizi bitti, artık serbestsiniz..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, Oktay Kaynarca'nın yaptığı açıklamayla sona erdi. Ancak henüz yapım ekibi ve diğer oyunculardan ses çıkmamıştı. Bu durum seyircinin umutlanmasına neden oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi EDHO, 7. sezonuna başlayamadan final yaptı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in yer aldığı EDHO, bazı krizler yüzünden veda etmek zorunda kaldı.

Bu vedaya dair ilk açıklama Oktay Kaynarca'dan geldi ve Kaynarca, "Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın.'' dedi.

Bu açıklama EDHO seyircisini üzerken, yapım şirketinden ve Bahadır Özdener'den resmi bir açıklama gelmedi.

Yapım şirketinin ve diğer oyuncuların konuya ilişkin açıklama yapmaması ise EDHO seyircisini umutlandırdı.

Ancak bugün gelen son bilgilere göre; dizi resmi olarak bitti ve diğer oyunculara açıklama yapıldı.

"ARTIK SERBESTSİNİZ"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları günlerdir açıklama bekliyordu ancak ATV'den ses çıkmadı.

Eşkıya ekibi diziyle ilgili beklenen kararı ekibine duyurdu. Geçen pazar başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan veda açıklaması yapmıştı.

Gözler son olarak kanalın ve EDHO ekibinin yapacağı resmi açıklamaya çevrilmişti. ATV, yeni sezon tanıtım filminde yer verdiği ve günlerce tanıtımını yaptığı diziyle ilgili sessizliğini korudu.

Ekiple hiçbir bağlantı kurmadı. Bunun üzerine EDHO ekibi bugün oyuncuları arayıp, “Dizi bitti, serbestsiniz.” dedi.

Bu sezon anlaşılan 22 yeni oyuncuya rol aldıkları 200. bölümün ödemesi yapılıp, sözleşmeleri geri veriliyor. Çekilen 200. bölüm ekibin kasasında duruyor. Dizinin başka bir kanala geçme durumu ise şimdilik söz konusu değil.