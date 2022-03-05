EDHO'nun Reha'sı evleniyor! Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın nişanlısı Aslıhan'ın aynısıymış...

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, geçtiğimiz aylarda nişanlandı. Okan Turan'ın nişanlısı Katre'yi görenler ise Aslıhan Doğan'a benzediğini ifade etti.

İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı EDHO, ani bir kararla final verdi.

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin başrolde olduğu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, vedası ile herkesi üzdü.

7. sezona başlamaya hazırlanan ve fragmanı yayınlanan dizi, kanal ekibi ile yaşadığı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturamadı.

Kanal ekibi ve yapımcılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından final veren EDHO'da Okan Turan, Reha karakterini canlandırdı.

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan dizinin ilk sezonundan itibaren kadrodaydı ancak daha sonra ani bir kararla projeden ayrıldı.

Diziye ölerek veda eden ve o sahnesi ile herkesi hüzünlendiren Turan, geçtiğimiz aylarda nişanlandı.

Okan Turan'ın nişanlısı Katre Yırtıcı'yı gören sosyal medya kullanıcıları, Aslıhan Doğan'la olan benzerliği karşısında şaşırdı.

KATRE YIRTICI VE ASLIHAN DOĞAN BENZERLİĞİ

Okan Turan ve Katre Yırtıcı, geçtiğimiz aylarda nişanlandı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Katre Yırtıcı, Aslıhan Doğan'a olan benzerliği ile dikkatleri çekti.

Aslıhan Doğan ile oldukça iyi anlaştığı görülen ve aileye giren Yırtıcı, birçok sosyal medya kullanıcısından yorum alıyor.

Alsıhan Doğan'a benzetilen ve "Elti değil kardeş gibiler" yorumlarını alan Katre Yırtıcı, sık sık Doğan'la fotoğraf paylaşıyor.

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