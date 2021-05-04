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- EDHO'nun Rıdvan'ı Ali İpin kimdir? Usta oyuncu Ali İpin'in biyografisi..
EDHO'nun Rıdvan'ı Ali İpin kimdir? Usta oyuncu Ali İpin'in biyografisi..
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 16:44
- Güncelleme : 04.05.2021 - 16:45
ATV ekranlarında yayımlanan ve yayımlandığı güne damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Çakırbeyliler ve dostlarının amansız mücadelesi izleyenlerin nefesini kesiyor.
EDHO takipçilerinin, tepki gösterdiği düşmanlara, bir yenisi daha eklendi. Tuncay'ın işini bitiren Hızır, Yavuz'un itiraflarıyla gelen hain listesini baş gündem yaptı. Bu listede aslen Sırp olarak gözüken, Türkiye'de Rıdvan adıyla gizli işler çeviren, Rado'yu hedefine aldı.
Dzinin son bölümünde, usta oyuncu Ali İpin'i gören dizinin sıkı takipçileri, Ali İpin hakkında araştırmalarına başladı.
Peki, EDHO'nun Rıdvan'ı Ali İpin kimdir? Ali İpin kaç yaşında, nereli? İşte, usta oyuncu Ali İpin'in biyografisi...
EDHO'NUN RIDVAN'I ALİ İPİN KİMDİR?
21 Aralık 1955 tarihinde Ankara'da doğan Türk tiyatro oyuncusu Ali İpin'in tam adı Ali Ragıp İpin'dir. İlk ve orta okulu Ankara'da okumuş ve lise eğitimini de İstanbul’da tamamlamıştır.
Liseden sonra mimarlık eğitimi için Londra’ya gitmiş ancak maddi sebeplerden dolayı eğitimini yarıda bırakarak 1 yıl sonra geri dönmüştür.
1975 yılında girdiği Ankara Cebeci Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1978 yılında mezun olmuştur. Ardından devlet tiyatrolarında sahneye çıkmaya başlayan İpin, 1981 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak İsviçre'nin Cenevre kentindeki Conservatoire de Genéve'e misafir öğrenci olarak gitmiş ve orada Drama bölümünde eğitim almıştır.
1982 yılında Türkiye'ye dönerek tekrar Devlet Tiyatrosu'na giren Ali İpin, 1985 yılında altı ay süre ile Cenevre'ye gönderilmiştir. Bu süre içinde La Cour des Miracles tiyatrosunda reji asistanlığı yapmıştır.
Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk gibi çeşitli derslerde eğitim veren başarılı sanatçı, Devlet Tiyatrosu bünyesinde kırkın üzerinde oyunda rol alıp altı oyunda da yardımcı yönetmen olarak görev almıştır.
Türk izleyicilerin ''Kurtlar Vadisi'' dizisinde Kirve rolüyle daha yakından tanıdığı usta oyuncu, Yaprak Dökümü, Kuzey Rüzgarı, Korkusuzlar, Tatlı Bela Fadime, Güzel Köylü gibi dizilerde rol almıştır.
Ali İpin, 1.79 metre boyunda, 80 kilo ve Yay burcudur.
YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
- 2005 – Harputta Bir Amerikalı – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 2004 – Bir Kuşluk Vakti – Ankara Devlet Tiyatrosu
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Bayrak - Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2017
- Yağmur Durduğunda : Andrew Bovell - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012
- Lozan : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
- Ne Dersiniz Azizim : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008
- Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002
- Vahşi Batı : Sam Shepard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
- Tahta Çanaklar : Edmund Morris - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
- Romulus Büyük Romulus : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
- Tütüncü Dükkanı : José Luis Alonso de Santos - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
- Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
- Ana (oyun) : Karel Çapek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
- Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
- Ne Güzel Bir Gün : Micnel De Gehllderode - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
- İyi : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
- Çocuğum : Margeret Mayo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
- Bir Kadın Bir Erkek Vardı : Ferdi Merter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
- Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
- Galilei'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
- Yunus Diye Göründüm : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
- Beyaz Geceler : Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
- Ebedi Koca : Fyodor Dostoyevski\Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988
- Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun : Alan Aycborn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
- Soytarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
- Hırçın kız : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
- Mine (oyun) : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
- Altın Göl : Ernest Thompson - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
- Yine Başladılar Şarkılarına : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
- Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
- O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
- Tartuffe : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
- V.Frank : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
- Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2021
- Seni Çok Bekledim - 2021 - Rıza
- Eltilerin Savaşı - 2020 - Hamdullah Altundağ
- Hanım Köylü - 2016 - Fikri Sabit
- Hatırla Gönül - 2015 - Kürşat Büyükşahin
- Güzel Köylü - 2014 - Yusuf Yaşabasmaz
- Umut Yolcuları - 2010
- Aşk Bir Hayal- 2010 - Baran ağa
- Münferit - 2007 - Şef
- Fırtınalı Aşk - 2007 - Ekrem Tekinsoy
- İstiklal: Söğütlü Hacer Ana - 2007
- Tatlı Bela Fadime - 2007 - Hulusi
- Korkusuzlar - 2007
- Kuzey Rüzgarı - 2007 - Cahit Hakman
- Sırça Köşk - 2006 - Üstün Sözeri
- Cemile - 2006 - Mümtaz
- Yaprak Dökümü - 2006 - 1. sezon - Fahrettin
- Kaleiçi - 2005 - Soner Karaali
- Ömer Seyfettin: And ve Kaşağı - 2005 - Dadaruh
- Kurtlar Vadisi - 2004-05 - 3. Sezon - Kirve
- Müjgan Bey - 2004 - Fikri
- Aliye - 2004 - Balkan Hoca
- Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003
- Kasabanın İncisi - 2003 - Nihat
- Serseri Aşıklar - 2003
- Sevdim Seni Bir Kere - 2003 - Cengiz Bey
- Baba - 2003
- Alacakaranlık - 2003
- Asmalı Konak - 2002 - Kemal
- Çocuklar Duymasın - 2002
- Ben Bir İnsan - 2002
- Saksıdaki Ağaç - 2001
- Nasıl Evde Kaldım - 2001
- Samyeli - 2000