EDHO'nun Rıdvan'ı Ali İpin kimdir? Usta oyuncu Ali İpin'in biyografisi..

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, tiyatro yönetmeni Ali İpin, ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki, Ali İpin kimdir?

ATV ekranlarında yayımlanan ve yayımlandığı güne damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Çakırbeyliler ve dostlarının amansız mücadelesi izleyenlerin nefesini kesiyor.

EDHO takipçilerinin, tepki gösterdiği düşmanlara, bir yenisi daha eklendi. Tuncay'ın işini bitiren Hızır, Yavuz'un itiraflarıyla gelen hain listesini baş gündem yaptı. Bu listede aslen Sırp olarak gözüken, Türkiye'de Rıdvan adıyla gizli işler çeviren, Rado'yu hedefine aldı.

Dzinin son bölümünde, usta oyuncu Ali İpin'i gören dizinin sıkı takipçileri, Ali İpin hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, EDHO'nun Rıdvan'ı Ali İpin kimdir? Ali İpin kaç yaşında, nereli? İşte, usta oyuncu Ali İpin'in biyografisi...

EDHO'NUN RIDVAN'I ALİ İPİN KİMDİR?

21 Aralık 1955 tarihinde Ankara'da doğan Türk tiyatro oyuncusu Ali İpin'in tam adı Ali Ragıp İpin'dir. İlk ve orta okulu Ankara'da okumuş ve lise eğitimini de İstanbul’da tamamlamıştır.

Liseden sonra mimarlık eğitimi için Londra’ya gitmiş ancak maddi sebeplerden dolayı eğitimini yarıda bırakarak 1 yıl sonra geri dönmüştür.

1975 yılında girdiği Ankara Cebeci Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1978 yılında mezun olmuştur. Ardından devlet tiyatrolarında sahneye çıkmaya başlayan İpin, 1981 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak İsviçre'nin Cenevre kentindeki Conservatoire de Genéve'e misafir öğrenci olarak gitmiş ve orada Drama bölümünde eğitim almıştır.

1982 yılında Türkiye'ye dönerek tekrar Devlet Tiyatrosu'na giren Ali İpin, 1985 yılında altı ay süre ile Cenevre'ye gönderilmiştir. Bu süre içinde La Cour des Miracles tiyatrosunda reji asistanlığı yapmıştır.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk gibi çeşitli derslerde eğitim veren başarılı sanatçı, Devlet Tiyatrosu bünyesinde kırkın üzerinde oyunda rol alıp altı oyunda da yardımcı yönetmen olarak görev almıştır.

Türk izleyicilerin ''Kurtlar Vadisi'' dizisinde Kirve rolüyle daha yakından tanıdığı usta oyuncu, Yaprak Dökümü, Kuzey Rüzgarı, Korkusuzlar, Tatlı Bela Fadime, Güzel Köylü gibi dizilerde rol almıştır.

Ali İpin, 1.79 metre boyunda, 80 kilo ve Yay burcudur.

YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

2005 – Harputta Bir Amerikalı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2004 – Bir Kuşluk Vakti – Ankara Devlet Tiyatrosu

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bayrak - Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2017

Yağmur Durduğunda : Andrew Bovell - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012

Lozan : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Ne Dersiniz Azizim : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008

Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

Vahşi Batı : Sam Shepard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Tahta Çanaklar : Edmund Morris - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Romulus Büyük Romulus : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Tütüncü Dükkanı : José Luis Alonso de Santos - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Ana (oyun) : Karel Çapek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Ne Güzel Bir Gün : Micnel De Gehllderode - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

İyi : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Çocuğum : Margeret Mayo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Bir Kadın Bir Erkek Vardı : Ferdi Merter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Galilei'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Yunus Diye Göründüm : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Beyaz Geceler : Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Ebedi Koca : Fyodor Dostoyevski\Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun : Alan Aycborn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Soytarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Hırçın kız : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Mine (oyun) : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Altın Göl : Ernest Thompson - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Yine Başladılar Şarkılarına : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Tartuffe : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

V.Frank : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER