EDHO'nun Tufan'ı başka diziyle anlaştı! Usta oyuncu artık o dizide boy gösterecek...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan karakterine hayat veren usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal'ın EDHO'dan ayrıldığı ve yeni projesiyle ekranlarda olacağı belirtildi.

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna 4. sezonda Tufan karakteriyle dahil olan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, dizinin en sevilen karakterlerinden biri olmuştu.

199. bölümle birlikte sezon finali yapan dizinin son bölümünde, Savaş'ı öldürürken görüntüleri ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli ve Tufan polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bu durum dizinin hayranlarının kafasında soru işaretlerine neden olmuştu. ''Yeni sezonda neler olacak?'' sorusuna yanıt aranırken diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

EDHO'NUN TUFAN'I VEDA EDİYOR

ATV'nin reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 7. sezon heyecanı başladı. Son sezonda pek çok vedanın yaşandığı diziyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Son gelişmelere göre, sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni projesiyle ekranlarda olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal, başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı ''Yargı'' dizisiyle el sıkıştı.