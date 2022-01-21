EDHO'nun Tufan'ı Yargı'nın Metin Komiser'i...52 yaşında baba olan Hüseyin Avni Danyal'ın kızına bakın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan'a hayat veren ardından Yargı'da Metin Komiser'i canlandıran Hüseyin Avni Danyal'ın küçük kızı Deniz, tatlılığı ile gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal, oyunculuğu ile akıllara kazındı.

Uzun bir süre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Danyal, sezon başında Yargı dizisine geçti.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi isimlerle başrolü paylaşan Hüseyin Avni Danyal, kızı Deniz ile gündeme geldi.

52 yaşında baba olan Danyal'ın Elif adında da bir kızı bulunurken, oyuncu geçen uzun zamanın ardından yeniden babalık heyecanı yaşadı.

Hüseyin Avni Danyal'ın 7 yaşındaki kızını bazıları babasına bazıları ise annesine benzetmeden geçemiyor.

Oyuncunun minik kızı ile verdiği kareler, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL VE MİNİK KIZI DENİZ

Özgen Kılıçarslan ile dünyaevine giren ve altıncı kez evlenen Hüseyin Avni Danyal, kızı ile gündeme geldi.

Minik kızı ile her anını paylaşan ve sevimli halleri ile beğeni toplayan Danyal, Yargı dizisi sayesinde yükselişe geçti. Kariyerinin en zirve dönemlerini yaşayan Danyal, evlendiği gün söylediği sözlerle dikkati çekmişti.

Danyal nikah sırasında, "Eşimle üç gün bir araya gelemiyoruz. Ama onun bu yoğunluğuma anlayış göstermesinin sebebi 35 yaşının üzerinde olması.

35 yaşına kadar insanların sabır, hayatı algılama, ayaklarının üzerine basarak kendini var etme çabası var, 35'ten sonrası ise aynı değil.

35'ten sonra insanın üzerine çok başka bir olgunluk geliyor. 35'ten önceki bütün evliliklerin yasaklanması için Meclis'e dilekçe vermek lazım" demişti.