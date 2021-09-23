EDHO'nun yeni sezonu ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? Gözler ekime çevrildi!

EDHO'nun yeni sezonu ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? Gözler ekime çevrildi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. 7. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin, yayın tarihi belli oldu. Dizinin çekimleri ise bu ay sonu başlayacak.

6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için, geri sayım başladı.

Geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen dizide, birbirinden değerli oyuncular yollarını ayırdı.

Bu ayrılıklar dizinin hayranlarını üzerken, dizi ekibinin tüm yaz çalıştığı ve yeni oyuncularla el sıkıştığı iddia edildi.

Diziye sadece geçen sezon değil, sezon finalinin ardından da sevilen bazı oyuncular veda etti.

Yaşana bu gelişmelerin üzerine 7. sezonun nasıl olacağı özellikle hangi karakterlerin diziye dahil olacağı merak ediliyordu.

7. sezona dair bazı bilgiler gelmeye başlarken, EDHO fanları gözünü yayın tarihine çevirdi.

Seyirciler 6 sezondur severek takip ettikleri dizinin ne zaman yayında olacağını merak ederek, "EDHO'nun yeni sezonu ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, EDHO'nun yeni sezonu ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? İşte EDHO'dan son bilgiler...

EDHO'NUN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 5 Ekim tarihinde yeni sezonu ile ekranda olacağı iddia edildi.

Dizinin yeni sezon çekimlerinin bu ay sonu başlayacağı belirtildi.

Ancak dizinin 5 Ekim tarihinde ekranda olacağına yönelik iddialara ilişkin, yapım ekibinden net bir açıklamadı gelmedi.

EDHO 7. SEZONDA NELER OLACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon çekimleri henüz başlamadı. Dizinin yeni sezon çekimlerinin bu ay sonu başlayacağı, yeni sezonun ise ekim ayında yayınlanacağı iddia edildi.

Dizinin yönetmen ve senaristinden konuya ilişki resmi bir açıklama gelmezken, ayrılacağı konuşulan Ozan Akbaba'nın diziye devam edeceği öğrenildi.

Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; Ozan Akbaba'nın yani İlyas'ın masayı yönetmeye devam edeceği, Hızır Reis'in 4-5 bölüm hapiste kalacağı belirtildi.

Alpaslan karakterinin ön planda olacağı ve "fedailere" dizide daha fazla yer verileceği iddia edildi. Fedaileri kimlerin canlandıracağı ise henüz netleşmedi. Yayın tarihi gibi bu detaylara ilişkin yine resmi bir açıklama gelmedi.

LEVENT ÜLGEN EDHO KADROSUNDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 7. sezonunda da yine çok iddialı olan Raci Şaşmaz ve ekibi, Türk tiyatro ve sinemasının usta aktörlerinden Levent Ülgen ile el sıkıştı.