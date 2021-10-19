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- EDHO'nun yeni yıldızı Uğur Yücel sette! İşte o kareler
EDHO'nun yeni yıldızı Uğur Yücel sette! İşte o kareler
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 18:12
- Güncelleme : 19.10.2021 - 18:13
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı EDHO, 7. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.
6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen diziye, bu sene 12 yeni oyuncu katıldı.
Geçtiğimiz sezon yaşanan ayrılıklar ve bu sene katılan yeni oyuncularla kadrosu değişen EDHO, sete çıktı.
Uzun bir tatilin ardından sete çıkan oyuncular ve set ekibi, bu anları pasta keserek kutladı.
Diziye yeni katılan oyuncular arasında en dikkati çeken Uğur Yücel olurken, Yücel yeni sezon için çekimlere dahil oldu.
EDHO SETİNDEN İLK KARELER
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon çekimleri devam ediyor.
Dizi 26 Ekim Salı günü ekrana gelmeye hazırlanırken, dizinin senaristi Bahadır Özdener yeni kareler paylaştı.
Uğur Yücel'i paylaşan Özdener, "Hasret bitmek üzere." dedi. Dizi 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı.