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EDHO'nun yeni yıldızı Uğur Yücel sette! İşte o kareler

EDHO'nun yeni yıldızı Uğur Yücel sette! İşte o kareler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezon için sete çıktı. Diziye bu sene 12 yeni oyuncu dahil olurken, bu isimlerden en dikkati çeken Uğur Yücel oldu. Yücel, EDHO içim kamera karşısına geçti.