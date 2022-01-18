EDHO'nun yıldızı Aşk Mantık İntikam'a transfer oldu! Hikayenin gidişatını değiştirecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Dinçer karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Erdem Şanlı, Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, heyecanlı bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı No:9 Productions imzalı Aşk Mantık İntikam dizisi, cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Yaz dizisi olarak başladığı yayın hayatında, sezon dizilerine kafa tutan ve reytinglerdeki başarı grafiğini sürdüren Aşk Mantık İntikam dizisi art arda yaptığı transfer haberleriyle de adından söz ettririyor.

Burak Yörük ve Melisa Döngel'in hikayeleri bittiği için veda ettiği diziye, iki yeni oyuncu katılmıştı. Sevilen dizi, sürpriz bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

ERDEM ŞANLI KADRODA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Dinçer karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Erdem Şanlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Genç oyuncu Erdem Şanlı, Aşk Mantık İntikam dizisinde Barış karakterine hayat verecek.

Barış, Sebahat Kumaş'ın hayat verdiği Rüya karakterinin mahalleden arkadaşı, hatta tek yakın arkadaşıdır. Ergenlikten beri Rüya onun sırdaşı olmuş, bir sürü olay atlatmışlardır. Rüya, başını soktuğu her türlü zor durumdan Barış sayesinde kurtulmuştur.

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

02 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de Boşnak bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Erdem Şanlı'nın babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebecidir.

2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul'a gelen Erdem Şanlı, önce tv projelerinde kamera arkasında reji olarak çalıştı.

İlk TV dizisi Avlu'da Ertan Saban'ın gençliğini canlandıran Şanlı, daha sonra 2019 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Burak Sergen'in oğlu Dinçer karakterine hayat verdi.

Tims yapım şirketinin sinema Filmi olan Kovala'da Melis Sezen'in ağabeyi Meto karakterini canlandıran genç oyuncu, Son Yaz projesinde Kaan karakterine hayat verdi.

Son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şanlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosuna dahil oldu.