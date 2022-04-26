EDHO'nun yıldızı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'na geliyor! Dizideki aksiyonu iyice artıracak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Mikail karakteriyle adından söz ettiren Mikail Kır, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Son dönemlerde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi.

Her bölümü merakla beklenen dizinin kadrosuna Bülent Alkış'ın ardından bir oyuncu daha katıldı.

Mikail Kır Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın kadrosunda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Mikail karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mikail Kır, ekranlara Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ile döndü.

Mikail Kır, dizide Bülent Alkış'ın hayat verdiği Kemal Reis karakterinin Levendlerinden Mesut karakterini canlandıracak.

EDHO'da 3 sezon boyunca Mikail karakteri ile izlediğimiz Mikail Kır, aynı zamanda profesyonel dövüşçü.

25 yıldır kick-boks ve Muay Tai eğitimleri veren Kır, 13 yaşından beri sporla ilgileniyor.

Geçtiğimiz aylarda kendi spor salonunu açan ünlü oyuncu, aynı zamanda genç sporcular yetiştirmeye de devam ediyor.