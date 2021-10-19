EDHO'nun yıldızı başrolde! Benim Hayatım'ın tanıtımı yayınlandı

Başrollerinde Savaş Özdemir, Genco Özak ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'ın ilk tanıtımı görücüye çıktı. Yayınlanan tanıtım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV'nin eni sezondaki iddialı yapımları arasında yer alan Benim Hayatım, büyük bir merakla bekleniyor.

Başrollerini EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir, Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı Benim Hayatım dizisinin merakla beklenen ilk tanıtım fragmanı görücüye çıktı.

Yapımcılığını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristi Bahadır Özdener'in üstlendiği dizinin tanıtımı kısa sürede soyal medyanın gündemine oturdu.

Merakla beklenen dizi, bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak.

Benim Hayatım Tanıtım VİDEO

BENİM HAYATIM OYUNCULARI

EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir, ''Hayat'' karakterine Nilsu Berfin Aktaş'ın hayat vereceği dizide, Hayat'ın babası Ökkeş rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Aktaş'ın partneri ''Ali'' karakterini ise genç kuşağın başarılı oyuncularından Genco Özak oynayacak.

Benim Hayatım'ın oyuncu kadrosunda Savaş Özdemir, Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın yanı sıra; Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Esra Ronabar, Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek yer alıyor.