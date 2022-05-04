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    EDHO'nun yıldızı bomba diziye transfer oldu! Yeni rolüyle herkesi ters köşe yapacak

    Ani bir şekilde final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali Çakırbeyli karakterine hayat veren Yalçın Hafızoğlu, Fox TV'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine'nin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 12:07
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    EDHO'nun yıldızı bomba diziye transfer oldu! Yeni rolüyle herkesi ters köşe yapacak

    Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu, senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı Fox TV'nin yeni projesi Gülümse Kaderine dizisi, ikinci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Başrollerinde Ertuğrul Postoğlu, Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Burak Sergen ve Doğan Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, yetimhanede büyüyen iki genç kızın etkileyici hikayesini konu ediniyor.

    Çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına toplayan Avşar Film imzalı dizinin kadrosuna efsane bir isim katıldı.

    Yalçın Hafızoğlu Gülümse Kaderine ile döndü

    Ani bir şekilde final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Hızır Ali Çakırbeyli karakteriyle adından söz ettiren Yalçın Hafızoğlu, Gülümse Kaderine dizisiyle ekranlara döndü.

    Hafızoğlu, etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkati çeken dizide Can karakterine hayat verecek.

    Hafızoğlu, Can karakterini şu sözlerle anlattı:

    ''Enteresan bir karakter. Biraz duygusal bir karakter. Her duygusuna basan, her duygusunu da karşı tarafa yansıtan, belki yaşatan bir karakter. Keyifli oynaması. Yer yer heyecanlanıyor, üzülüyor, seviniyor. Benim açımdan oynaması çok keyifli bir karakter. Umarım bunu karşıya yansıtabilirim.''

    İlk nölümüyle sevilen dizisinin kadrosunda Erkan Meriç, Mine Tugay, Ahu Sungur, Nazan Diper, Aslı Samat ve Sevinç Kumaş gibi ünlü isimler yer alıyor.

    EDHO nun yıldızı bomba diziye transfer oldu! Yeni rolüyle herkesi ters köşe yapacak #1

    EDHO nun yıldızı bomba diziye transfer oldu! Yeni rolüyle herkesi ters köşe yapacak #2

    EDHO nun yıldızı bomba diziye transfer oldu! Yeni rolüyle herkesi ters köşe yapacak #3


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