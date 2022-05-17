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    EDHO'nun yıldızı Destan ile ekranlara döndü! Dizideki aksiyonu arşa çıkarmaya geliyor

    Savaşçı, Diriliş Ertuğrul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi iddialı dizilerde hayat verdiği rollerle beğeni toplayan usta oyuncu Engin Benli, ATV'de yayınlanan Destan dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 13:53
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    EDHO'nun yıldızı Destan ile ekranlara döndü! Dizideki aksiyonu arşa çıkarmaya geliyor

    Yönetmen koltuğunda Fethi Bayram ve Metin Günay'ın oturduğu, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Destan, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve İpek Karapınar gibi isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Destan dizisi, Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu ediniyor.

    Reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinden inmeyen ve her bölümü merakla beklenen dizi, oyuncu kadrosuna yeni isimleri eklemeye devam ediyor.

    Engin Benli Destan'da

    Diriliş Ertuğrul dizisindeki Alıncak rolüyle adından söz ettiren ve son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Yaman Korkmaz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Benli, Destan dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Benli, görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle beğeni toplayan Destan dizisinde Obar karakterine hayat verecek.

    EDHO nun yıldızı Destan ile ekranlara döndü! Dizideki aksiyonu arşa çıkarmaya geliyor #1

    EDHO nun yıldızı Destan ile ekranlara döndü! Dizideki aksiyonu arşa çıkarmaya geliyor #2

    EDHO nun yıldızı Destan ile ekranlara döndü! Dizideki aksiyonu arşa çıkarmaya geliyor #3

    EDHO nun yıldızı Destan ile ekranlara döndü! Dizideki aksiyonu arşa çıkarmaya geliyor #4


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