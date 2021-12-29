EDHO'nun yıldızı Evlilik Hakkında Her Şey'e geliyor! O isim dizideki tansiyonu iyice artıracak

EDHO'nun yıldızı Evlilik Hakkında Her Şey'e geliyor! O isim dizideki tansiyonu iyice artıracak

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet İyigün, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna dahil oldu. İyigün, sevilen dizide Nazan rolüne hayat verecek.

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, reytinglerdeki başarısını artırmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı dizi, etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra konuk oyuncularıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

EDHO'NUN SERPİL'İ DEMET İYİGÜN GELİYOR

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde, 25 yıl önce ailesini terk eden Faruk'un geri dönüşüyle beraber geçmişindeki sırlar da ortaya çıkmaya başlamıştı.

Faruk'un uğruna ailesini terk ettiği Nazan karakterine kimin hayat vereceği merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nazan karakterini, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Serpil karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Demet İyigün canlandıracak.

İyigün, her salı büyük merakla beklenen dizinin hiç düşmeyen tansiyonunu iyice artıracak.