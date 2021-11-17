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EDHO'nun yıldızı geri dönüyor! Evlilik Hakkında Her Şey’e bomba transfer

EDHO'nun yıldızı geri dönüyor! Evlilik Hakkında Her Şey’e bomba transfer

Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'yı buluşturan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni transferle gündeme geliyor. Konusuyla dikkati çeken dizi, bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti.