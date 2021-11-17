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    EDHO'nun yıldızı geri dönüyor! Evlilik Hakkında Her Şey’e bomba transfer

    Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'yı buluşturan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni transferle gündeme geliyor. Konusuyla dikkati çeken dizi, bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 15:25
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    EDHO'nun yıldızı geri dönüyor! Evlilik Hakkında Her Şey’e bomba transfer

    FOX TV'nin yeni dizilerinden olan ve reyting savaşlarına yenilmeyen Evlilik Hakkında Her Şey, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

    Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı sevilen dizi, oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.

    Birbirinden usta ismi buluşturan projede; Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı yer alıyor.

    Dizinin başarısı her geçen gün artarken, uzun zamandır ekranlarda yer almayan Sinem Öztürk Uslu kadroya dahil oldu.

    Sinem Öztürk dizide Melisa Önal karakterine hayat verirken, bu transferin ardından bir isim daha gündeme geldi.

    EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'E BİR OYUNCU DAHA GELİYOR

    MF Yapım'ın hazırladığı Evlilik Hakkında Her Şey, kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettiriyor.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadrosuna son olarak Sevcan Yaşar dahil oldu. Güzel oyuncu Yiğit Kirazcı’nın hayat verdiği Yıldırım’ın eski eşi Neyran’ı oynayacak.

    Sevcan Yaşar bir dönem fenomen dizi EDHO'da boy göstermiş ve İlyas'ın eşi Esra karakterine hayat vermişti.

    EDHO nun yıldızı geri dönüyor! Evlilik Hakkında Her Şey’e bomba transfer #1

    EDHO nun yıldızı geri dönüyor! Evlilik Hakkında Her Şey’e bomba transfer #2

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