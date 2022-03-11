EDHO'nun yıldızı Hakim dizisiyle ekranlara dönüyor! Yeni rolüyle fırtına estirecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonuna dahil olan Uğur Yücel, dizinin ani final kararı sonrası yeni proje arayışına geçmişti. Yücel, ATV'nin yeni dizisi Hakim'in kadrosuna dahil oldu.

Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, genel koordinatörlüğünü ise Akın Topuz'un yaptığı ATV'nin yeni dizisi Hakim, sezonun en merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı Hakim dizisi için geri sayım devam ediyor.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Limon Yapım imzalı Hakim dizisinin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla adından söz ettireceğe benzeyen dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük ses getirmişti.

Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan diziden izleyicileri sevindiren bir haber daha geldi.

UĞUR YÜCEL HAKİM DİZİSİNDE

Uğur Yücel, sezonun başında ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olmuştu.

Ancak EDHO, ani final kararı alarak ekranlara veda etmişti. Akabinde Yücel, yeni proje arayışına geçmişti.

Usta oyuncu, sonunda aradığını buldu ve ATV'nin iddialı dizisi Hakim'in kadrosuna dahil oldu.

Hakim dizisi, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıklarını ele alınacak.

Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunacak.

Sabırsızlıkla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.