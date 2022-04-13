EDHO'nun yıldızı Kuruluş Osman ile ekranlara döndü! Osman Bey'e dişli bir düşman geliyor

EDHO'nun yıldızı Kuruluş Osman ile ekranlara döndü! Osman Bey'e dişli bir düşman geliyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Pudra Hakkı karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan Levent Özdilek, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Didem Balçın gibi isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizi, reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Her bölümü merakla beklenen diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi. Diziye yeni bir oyuncu daha katıldı.

Levent Özdilek Kuruluş Osman'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Pudra Hakkı karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Levent Özdilek, son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol almıştı.

Kırmızı Oda dizisinden ayrıldıktan sonra herhangi bir projede yer almayan Levent Özdilek, Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara döndü.

Özdilek, dizide Osman Bey'in yeni düşmanlarından biri olan ''Tekfur'' karakterine hayat verecek ve bu akşam yayınlanacak 90'ıncı bölümle birlikte izleyici karşısına çıkacak.

Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni dönem

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır?

Osman Bey'in yeni düşmanları Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus

Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?

Devlet olma vakti

Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür. Osman Bey'in düşmanlarına kurduğu tuzak ona İnegöl'ün kapılarını açabilecek midir?