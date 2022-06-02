EDHO'nun yıldızı Mahkum ile ekranlara döndü! O isim Barış'ın kaderini belirleyecek

EDHO'nun yıldızı Mahkum ile ekranlara döndü! O isim Barış'ın kaderini belirleyecek

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Cengiz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cem Emüler, Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, 2 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek 24. bölümüyle sezon finali yapacak.

Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin merakla beklenen 24. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragman ile birlikte diziye yeni bir oyuncunun katıldığı ortaya çıktı.

Cem Emüler Mahkum'da

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Cengiz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cem Emüler, Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Cem Emüler, dizide doktor karakterine hayat verecek ve akıl hastası olduğunu söyleyen Barış'ın kaderini belirleyecek.