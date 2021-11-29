EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın yeni projesi belli oldu! Geri dönüyor

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın yeni projesi merak ediliyordu. Kaynarca'nın çekeceği dizi belli oldu.

ATV'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekibi ile kanal yönetimi arasında çıkan anlaşmazlık, altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren projenin sonunu getirmişti.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ani final kararı, 7. sezonu dört gözle bekleyen izleyicileri şoke etmişti.

ATV yönetimi ile sözleşme koşullarında anlaşamayan Eşkıya ekibi, 200. bölümü kanala teslim etmeyince ipler kopmuştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla EDHO'nun ani bir kararla yayından kaldırıldığını açıklamıştı.

Ekibe ve seyircilere veda etmesinin ardından hangi projede rol alacağı merak konusu olan başarılı oyuncunun çekeceği yeni projesi belli oldu.

ATV İLE YENİ BİR PROJE ÇEKECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulislerden edindiği bilgilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili sözleşmesi ATV'de olan Oktay Kaynarca, kanalla yeni bir proje çekecek.

Ünlü oyuncudan başka bir yapım şirketiyle görüşmemesini isteyen kanal, Kaynarca'ya yeni proje yapacakları belirtti. İddiaya göre, bekleme parasını da alacak olan Kaynarca'nın yeni projesini de Onur Tan çekecek.

Ancak söz konusu iddiaların gerçek olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla söylentilerin doğru olup olmadığını zaman gösterecek.