EDHO'nun yıldızı yeni projesini seçti! Barış Bağcı'nın yerine geliyor

Bir dönem ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Mert rolüyle izleyici karşısına çıkan Serdar Orçin, yeni projesini seçti. Orçin, Kanal D'nin polisiye dizisi Çember'de rol alacak.

Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu Kanal D'nin polisiye dizisi Çember serisi, ekran yolculuğuna salı akşamları devam ediyor.

Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı'nın yer aldığı Çember dizisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin hikayesini ve maceralarını anlatıyor.

Kanal D'de ''Yargı'' dizisi başlayınca yayınına ara verilen Çember dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve oyuncu değişikliği yapıldığı öğrenildi.

BARIŞ BAĞCI GİTTİ, SERDAR ORÇİN GELDİ

Çember dizisinin başrol oyuncularından Barış Bağcı, TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldığı için serinin yeni bölümlerinde yer almayacak.

Çember'de Bağcı'nın yerine, bir dönem ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Mert karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan ödüllü oyuncu Serdar Orçin rol alacak.

45 yaşındaki tiyatro kökenli oyuncu Serdar Orçin, tiyatroya henüz lisedeyken başlamış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır.

Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un üstlendiği 1999 yapımı ''Üçüncü Sayfa'' filmiyle adını duyuran Orçin, dizi dünyasına ''Gülbeyaz'' dizisiyle adım atmıştır.

Ardından Gümüş, Haneler, Behzat Ç., Galip Derviş, Muhteşem Yüzyıl, Ulan İstanbul, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde rol alan Serdar Orçin’in son dizisi ''Mehmed: Bir Cihan Fatihi'' olmuştur.