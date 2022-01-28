EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in yeni dizisi Okul Yolunda'nın adı değişti! İşte yeni ismi...

Başrolünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in yer aldığı ''Okul Yolunda'' dizisinin adı değişti. Koliba Film, dizinin yeni adını sosyal medya hesabından duyurdu.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ani final kararı, hem izleyicileri hem de oyuncuları şaşırtmıştı.

Final kararının ardından harekete geçen dizinin oyuncuları, kendilerine yeni projeler bulmuştu.

Birçok isim farklı dizilerle anlaşma imzalarken dizide hayat verdiği Alparslan Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Yunus Emre Yıldırımer, ekrana kısa bir mola vermişti.

Yunus Emre Yıldırımer, verdiği bu molanın ardından yeni dizisi Okul Yolunda için çalışmalara başlamıştı.

Okul Yolunda dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken diziden flaş bir değişiklik haberi geldi.

ADI DEĞİŞTİ

Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturacağı, senaryosunu ise Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı Okul Yolunda dizisinin adı değişti. Koliba Film imzalı dizinin yeni adı ''Adı Sevgi'' oldu.

Koliba Film, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Yapımcılığını üstlendiğimiz, başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer’in yer aldığı “Adı Sevgi” isimli dizimiz yakında Atv’de sizlerle...'' ifadelerini kullandı.

Konusuyla oldukça iddialı olan dizinin oyuncu kadrosunda; Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Fatih Al, Hande Kaptan, Nihal Büyükağaç, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Ozan Güçlü, Cenk Hakan Köksal, Oktay Korunan, Ece Koroğlu ve Serpil Gül gibi isimler yer alıyor.