EDHO'ya 12 oyuncu birden! Mekanın sahibi liderlik için gün sayıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezonu ile seyircisine "Merhaba" demeye hazırlanıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan diziye, 12 oyuncunun dahil olduğu iddia edildi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve 6 sezondur reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, geri sayıma başladı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonu ile ekranda olacak.

Diziden geçtiğimiz sezon uzun zamandır yer alan ve herkesin tanıdığı birçok isim ayrıldı.

Özellikle dizinin "Hayriye Ana'sı" Sabina Toziya'nın ölmesi herkesi üzerken, en son Tufan karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal kadrodan çıktı.

Dizide yaşanan bu ayrılıkların ardından yeni sezonun nasıl olacağı ve hangi oyuncularla devam edileceği merak ediliyordu.

Diziden henüz yeni sezona dair net bir açıklama ya da tanıtım gelmedi ancak bazı iddialar ortaya atıldı.

EDHO BOMBA GİBİ DÖNÜYOR

Yeni sezonu ve yeni bölümleri merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine, 12 oyuncu katıldı.

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; diziye katılan oyuncuların arasında Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi isimler yer alıyor.

Ali Eyüboğlu yazısında diziye yeni katılan oyuncuların karakterleri hakkında da detayları paylaştı.

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam

Anna Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı

‘Masa’nın yeni üyesi Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa

‘Masa’nın yeni üyesi Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

EDHO 7. SEZONDA NELER OLACAK?

Diziden ayrılacağı konuşulan Ozan Akbaba'nın diziye devam edeceği öğrenildi.

Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; Ozan Akbaba'nın yani İlyas'ın masayı yönetmeye devam edeceği, Hızır Reis'in 4-5 bölüm hapiste kalacağı belirtildi.

Alpaslan karakterinin ön planda olacağı ve "fedailere" dizide daha fazla yer verileceği iddia edildi.

Fedaileri kimlerin canlandıracağı ise henüz netleşmedi. Yayın tarihi gibi bu detaylara ilişkin yine resmi bir açıklama gelmedi.