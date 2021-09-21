EDHO'ya acı bir şekilde veda etmişti! EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir efsane bir projeyle dönüyor

EDHO'ya acı bir şekilde veda etmişti! EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir efsane bir projeyle dönüyor

ATV'nin uzun soluklu ve reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir, vurularak diziye veda etmişti. Özdemir'in yeni projesi belli oldu.

Savaş Özdemir, geçtiğimiz sezon başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Tipi, geçtiğimiz sezonda Çakırbeylilerin düşmanı Rıdvan tarafından vurularak diziye veda etmişti. Tipi'nin ölümü Hızır Çakırbeyli'yi yıkmıştı.

Sevilen oyuncunun yeni projesi belli oldu.

''BENİM HAYATIM'' DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir, Star TV'nin yeni dizisi, Benim Hayatım'da Hayat'ın babası Ökkeş rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Bahadır Özdener'in, genel yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Benim Hayatım dizisini Orkun Çatak yönetecek.

Dizide ''Hayat'' karakterine Nilsu Berfin Aktaş hayat verecek. Aktaş'ın partneri ''Ali'' karakterini ise genç kuşağın başarılı oyuncularından Genco Özak oynayacak.

HAFTA SONU SETE ÇIKACAK

Bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak olan Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım, hafta sonu sete çıkacak.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda Savaş Özdemir, Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın yanı sıra; Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Esra Ronabar, Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek yer alıyor.