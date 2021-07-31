EDHO'ya flaş transfer! Çukur'un İdris Babası bambaşka bir rolle geliyor

ATV'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili flaş bir iddia otaya atıldı. Çukur'un İdris Babası Ercan Kesal'ın EDHO ekibine, bambaşka bir rolle dahil olduğu belirtildi.

6 sezon boyunca ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezonda bomba bir transfer ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizide sevilen karakterlerden İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın yapımdan ayrılacağı konuşulurken gelen transfer haberi ise başta Çukur izleyicileri olmak üzere herkesi heyecanlandırıyor.

Kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen reyting rekortmeni dizi, iddiaya göre, İlyas'ın yerine yeni bir 'Baba' getiriyor.

İLYAS ÇAKIRBEYLİ ARTIK YOK İDDİASI

Geçtiğimiz ay sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başkarakterlerinden İlyas’a hayat veren Akbaba, sinema tutkusuna kaldığı yerden devam ediyor.

Akbaba'nın ''Anka'' adlı film projesine imza attığı ancak o konuda kesin bir karar verilmediğinden yarım kaldığı iddia edilmişti.

Film projesi nedeniyle Akbaba'nın EDHO dizisinden ayrılacağı konusu gündeme geldi. Esas bomba da tam bu anda yaşandı.

ÇUKUR'UN İDRİS BABASI ERCAN KESAL EDHO'DA

Dizinin sıkı takipçileri, 7. sezon için gün sayarken final yapan Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakterine hayat veren Ercan Kesal'ın EDHO'nun yeni sezonunda yer alacağı öne sürüldü.

Ercan Kesal'ın dizide baba karakterine bürüneceği ve Hızır Çakırbeyli'nin yanında olacağı iddiası, herkesi farklı beklentilerin içerisine sürükledi.

Usta sanatçı Ercan Kesal, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakterini canlandırmış ancak son sezon öncesinde senaryo gereği ölerek diziye veda etmek zorunda kalmıştı.