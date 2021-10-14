EDHO'ya transfer yağıyor! Çukur'un güzel oyuncusu Çakırbeylilerin yeğeni olacak

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da hayat verdiği Songül karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Alara Turan, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ATV'nin uzun soluklu reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu, dizinin müdavimleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezonu bomba gibi açmaya hazırlanıyor.

Yedinci sezon çekimlerine bugün itibarıyla başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yenilenen güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor.

200. bölümünün 26 Ekim tarihinde ekrana gelmesi planlanan dizi ile ilgili hayranlarını bir hayli sevindirecek bir gelişme daha yaşandı.

ÇAKIRBEYLİLERE YEĞEN GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yedinci sezonda da çok konuşulacak sahnelere imza atacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bir yeni oyuncu daha katıldı.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da hayat verdiği Songül karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ve son olarak ''Payitaht Abdülhamid'' dizisinde rol alan Alara Turan, yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Güzel oyuncu Alara Turan, dizide Levent Ülgen'in hayat verdiği Efraim ile Servet Pandur'un canlandırdığı Melek'in kızı, Çakırbeylilerin yeğeni Yıldız rolü ile seyirci karşısına çıkacak.