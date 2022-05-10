Edip Tepeli'nin Destan'dan ayrılacağı iddia edilmişti! Akıbeti belli oldu, son karar verildi...

Destan dizisinde Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli’nin diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddia, izleyicileri şoke ederken konuya ilişkin resmi açıklama Blozdağ Film'den geldi.

Yönetmenliğini Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Destan, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve İpek Karapınar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle nefes kesiyor.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Destan dizisi, Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu ediniyor.

Reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinden inmeyen ve her bölümü merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle beğeni toplayan dizinin kadrosuna Engin Benli, Umut Temizaş ve Özgür Koç dahil oldu.

Öte yandan diziden bir başrol oyuncusunun ayrılacağı haberi, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

'Edip Tepeli ayrılacak' iddiası

Destan dizisinin yeni sezon öncesi büyük bir değişime gittiği ve dizide Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli'nin rojeye veda edeceği iddia edilmişti.

Söz konusu iddia, izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yaratırken konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Dizinin yapım şirketi Bozdağ Film, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarını yalanladı.

Bozdağ Film, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Destan dizimizin başrol oyuncularından, Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli’nin dizimizden ayrılacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan iddiaların tamamı yalan ve gerçek dışıdır.''