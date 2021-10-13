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    Edis ile dansı olay olmuştu! Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış gelen mesajlarla böyle dalga geçti

    Zeynep Bastık ve Edis'in katıldıkları bir partideki samimi dans görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış, konuyla ilgili kendisine gelen mesajları ifşa edip dalga geçti.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 14:57
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    Edis ile dansı olay olmuştu! Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış gelen mesajlarla böyle dalga geçti

    Geçtiğimiz günlerde pop müziğin genç yeteneklerinden Zeynep Bastık ile yakın arkadaşı Edis Görgülü'nün, katıldıkları bir partide kameralara yansıyan samimi dansları magazin gündemine bomba gibi düştü.

    Bastık ile Edis'in sarmaş dolaş dans ettikleri görüntü, sosyal medyada da gündem oldu. Dans görüntüleri, ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

    GÖZLER EŞİNE ÇEVRİLDİ

    Üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam eden görüntüler ile ilgili Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu olmuştu.

    Edis ile dansı olay olmuştu! Zeynep Bastık ın eşi Tolga Akış gelen mesajlarla böyle dalga geçti #1

    MESAJLARI İFŞA ETTİ

    Zeynep Bastık'la geçtiğimiz temmuz ayında dünya evine giren reklamcı ve menajer Tolga Akış, dün akşam tüm sessizliğini bozdu.

    Akış, sosyal medya üzerinden kendisine gelen mesajları ve hakkında atılan tüm tweetleri ifşa etti.

    Gelen mesajlarla dalga geçen Akış, konu hakkındaki düşüncesini de belli etmiş oldu.

    Edis ile dansı olay olmuştu! Zeynep Bastık ın eşi Tolga Akış gelen mesajlarla böyle dalga geçti #2

    Edis ile dansı olay olmuştu! Zeynep Bastık ın eşi Tolga Akış gelen mesajlarla böyle dalga geçti #3

    Edis ile dansı olay olmuştu! Zeynep Bastık ın eşi Tolga Akış gelen mesajlarla böyle dalga geçti #4

    Edis ile dansı olay olmuştu! Zeynep Bastık ın eşi Tolga Akış gelen mesajlarla böyle dalga geçti #5

    Edis ile dansı olay olmuştu! Zeynep Bastık ın eşi Tolga Akış gelen mesajlarla böyle dalga geçti #6

    Edis ile dansı olay olmuştu! Zeynep Bastık ın eşi Tolga Akış gelen mesajlarla böyle dalga geçti #7

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