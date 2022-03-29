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Edis, Survivor adasında sahne aldı
Ünlü şarkıcı Edis, Survivor All Star 2022 birleşme partisinde yarışmacıları şarkılarıyla coşturdu.
- Haber Merkezi
- 29.03.2022 - 17:10
- Güncelleme : 29.03.2022 - 17:14
Survivor All Star 2022 birleşme partisinde eğlenceli dakikalar yaşandı.
Partide ünlü şarkıcı Edis Görgülü sahne aldı.
YARIŞMACILAR ŞARKILARLA COŞTU
Edis'in şarkılarıyla yarışmacıların coştuğu anlar hem Türkiye hem Yunanistan Survivor programlarında ekranlara taşındı.
Edis, Survivor adasında sahne aldı VİDEO
DANSÇISI YARIŞMACILARA DERS VERDİ
Program çekimi öncesinde Edis’in baş dansçısı ve koreografı Enes Abdulla'nın yarışmacılara dans dersi verdiği öğrenildi.
Diğer yandan sevilen şarkıcı Görgülü, ABD'nin Los Angeles şehrinde albüm çalışmalarına devam ediyor.
Ünlü popçu adada geçirdiği 5 günün ardından program çekimlerini tamamlayıp ABD'ye, albüm çalışmalarına geri döndü.