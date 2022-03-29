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    Edis, Survivor adasında sahne aldı

    Ünlü şarkıcı Edis, Survivor All Star 2022 birleşme partisinde yarışmacıları şarkılarıyla coşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 17:14
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    Edis, Survivor adasında sahne aldı

    Survivor All Star 2022 birleşme partisinde eğlenceli dakikalar yaşandı.

    Partide ünlü şarkıcı Edis Görgülü sahne aldı.

    YARIŞMACILAR ŞARKILARLA COŞTU

    Edis'in şarkılarıyla yarışmacıların coştuğu anlar hem Türkiye hem Yunanistan Survivor programlarında ekranlara taşındı.

    Edis, Survivor adasında sahne aldı VİDEO

    DANSÇISI YARIŞMACILARA DERS VERDİ

    Program çekimi öncesinde Edis’in baş dansçısı ve koreografı Enes Abdulla'nın yarışmacılara dans dersi verdiği öğrenildi.

    Diğer yandan sevilen şarkıcı Görgülü, ABD'nin Los Angeles şehrinde albüm çalışmalarına devam ediyor.

    Ünlü popçu adada geçirdiği 5 günün ardından program çekimlerini tamamlayıp ABD'ye, albüm çalışmalarına geri döndü.

    Edis, Survivor adasında sahne aldı #1

    Edis, Survivor adasında sahne aldı #2

    Edis, Survivor adasında sahne aldı #3


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