Efekt değil gerçek! Danla Bilic'in yeni saç rengine yorum yağdı... 'Ateş ediyorsun'...

Efekt değil gerçek! Danla Bilic'in yeni saç rengine yorum yağdı... 'Ateş ediyorsun'...

Fenomen Danla Bilic, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Bilic, saçlarını ilk kez kızıla boyattı.

İş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini sonlandıran ünlü fenomen Danla Bilic, şimdilerde bekarlığın tadını çıkartıyor.

Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan Bilic, iddialı pozlarını sık sık paylaşıyor.

94 doğumlu fenomen, radikal bir kararla imajını yeniledi.

DANLA, KIZIL OLDU

Saçlarını kızıla boyatan Bilic, son halini hikayelerden paylaştı.

Daha önce turuncu ve sarı renkleri tercih eden Bilic paylaşımına "1-2 ay böyleyiz" notunu düştü.

Fenomenin yeni saçları, takipçileri tarafından da beğenildi.