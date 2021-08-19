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- Efsane ekranlara dönüyor! Leyla ile Mecnun dizisinin yayın tarihi belli oldu
Efsane ekranlara dönüyor! Leyla ile Mecnun dizisinin yayın tarihi belli oldu
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 10:34
- Güncelleme : 19.08.2021 - 10:37
2011-2014 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi, 8 yıl sonra ekranlara dönüyor.
Eski kadrosuyla tekrardan ekrana gelecek olan Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Exxen'de ekranlara gelecek olan efsane dizinin yayınlanan fragmanı sosyal medyaya damga vurmuştu.
Dizinin sıkı takipçileri ''Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama geldi.
LEYLA İLE MECNUN 3 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Leyla ile Mecnun, yeni sezonuyla 3 Eylül 2021 tarihinde hayranlarıyla buluşacak.
Leyla ile Mecnun'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
''Efsane dizi Leyla ile Mecnun, tam kadro ve yepyeni bölümleriyle 3 Eylül’de Exxen'de başlıyor. Mecnun'un hırkasını, İsmail Abi'nin ceketini, Yavuz'un eldivenlerini, İskender'in beresini, Aksakallı Dede'nin asasını ve Erdal Bakkal'ın bıyıklarını özleyenler Exxen başına.''
Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Asuman Dabak, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizide Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak.