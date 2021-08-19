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Efsane ekranlara dönüyor! Leyla ile Mecnun dizisinin yayın tarihi belli oldu

Efsane ekranlara dönüyor! Leyla ile Mecnun dizisinin yayın tarihi belli oldu

Uzun bir aradan sonra tekrar sevenleri ile buluşacak olan absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor?