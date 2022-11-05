Efsane futbolcu Francesco Totti'yi aldatmıştı! İstediği nafaka ücreti şok yarattı..

Efsane futbolcu Francesco Totti aldatıldığını açıklayarak gündeme gelmişti. Totti şimdi ise eşinin istediği nafaka ücreti ile gündeme oturdu..

Dünyaca ünlü efsane İtalyan futbolcu geçtiğimiz aylarda eşi Ilary Blasi tarafından aldatıldığını açıklayarak herkesi şok etmişti.

Francesco Totti ile Ilary Blasi cephesinde yeni bir olay gündeme geldi. Ilary Blasi'nin efsanevi futbolcudan istediği nafaka ücreti sorun yarattı.

Corriere Della Sera'ya konuşan Francesco Totti, "Geçen yıl Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. 'İmkansız' dedim. Ilary'nin telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Depresyona girdim. Uykusuz geceler geçirdim. Artık ben, ben değildim" dedi.

Evliliğini kuratramaya çalıştığını dile getiren Francesco Totti, "Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu." ifadesini kullandı.

Birçok kişiyle aldatmış

Totti, "Aldatıldığımı öğrendiğim o ilk günlerde sesimi çıkarmadım. Hala ailemi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bir noktada dayanamadım ve Ilary'e diğer adamı sordum. İnkar etti, tanımadığını söyledi. Sonra bildiğimi fark etti. Bana sadece kahve içmek için görüştüğünü söyledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, hem de başkaları" cümleleriyle sözlerini bitirmişti.

Nafaka tartışması

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Ilary Blasi'nin Francesco Totti'den aylık 37 bin 500 euro nafaka istediği aktarıldı. Ilary Blasi'nin kendisi için 20 bin euro, çocuklarının her biri için ise 5 bin 800 euro istediği iddia edildi. Francesco Totti'nin bu rakamı kabul etmediği ve çocukları için aylık toplam 7 bin euro teklif ettiği öne sürüldü..