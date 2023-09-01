Efsane geri dönüyor! Arka Sokaklar başlıyor Başladığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar, seyircisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Bazı sorunlar nedeniyle ara veren dizi, yenilenen kadrosuyla yine nefes kesecek.

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ensonhaber.com

Cuma akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yeni sezonu ile geri dönüyor.

17 sezon boyunca aralıksız bir şekilde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve herkesi ekran başına kilitleyen dizi, kısa bir ara verdi.

Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sonrası 45 gün ara veren ve yayından kaldırılan dizi, Erler Yapım tarafından D Yapım'a satıldı.

Bu satışın ardından hızla çekimlere başlayan ekip, peş peşe 18. sezona özel fragmanları yayınladı.

Yenilenen oyuncu kadrosuyla ekranlara dönecek olan dizi, bu kez çok farklı bir hikaye ile açılış yapacak.

Erler Film koltuğu D Yapım'a bıraktı

İlk 18 sezonu Erler Film imzası taşıyan Arka Sokaklar'ın yeni sezonda yapımcılığını D Media üstleniyor. Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz oturuyor.

Hem kadro hem hikaye bambaşka olacak

Arka Sokaklar, bu kez çok daha farklı bir hikaye ile açılış yapacak. Başta Rıza Baba olmak üzere, hayatlarını, bedenlerini ve ruhlarını iyilik için adamış bir avuç gizli kahraman bu kez hayata bambaşka bir yerden bambaşka bir şekilde başlayacak.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu kadrodaki yerini korurken on sekizinci sezonda Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan ve Oğuz Peçe gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yeni oyuncuların heyecanı büyük

Yeni sezonda Arka Sokaklar'a katılan Mustafa Üstündağ, "Öncelikle herkese hayırlı olsun. Yeni bir karakter oynamak heyecan verici. Bu arada 17 yıldır beraber çalışan bir ekipte olmak da ayrıca güven verici. Dilerim seyirciye karakterimi sevdirebilirim." dedi.

Komiser Ünal rolünü üstlenecek olan Cansu Fırıncı ise "Sürükleyici ve bol sürprizli hikaye ile geliyoruz. Yeni soluk katan oyuncularla birlikte seyir keyfimiz daha da artacaktır. Canlandırdığım Ünal karakteri sürpriz unsurunu güçlü bir biçimde diziye taşıyor. Bu rolü üstlendiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İlker İnanoğlu: Arka Sokaklar'da büyüdüm

Arka Sokaklar’da 'Engin' karakterine hayat veren başarılı oyuncu İlker İnanoğlu ise "Tekrar başladığımız için çok mutluyuz. 18 sezon bir ömür zaten. Ortalama hesaplarsan neredeyse üçte biri gibi. Arka Sokaklar'da büyüdüm diyebilirim.

Zaten geriye dönüp baktığımda bölümlerdeki resimlerime bile bakınca çok fark ediyor. Bambaşka biriyim.

Bu sezon çok iyi oyuncular katıldı. Çok güzel, heyecanlı bir sezon izleyicileri bekliyor. Aksiyon, dram her şeyin içinde olduğu bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

Arka Sokaklar dizisi, 18’inci sezonu ile 1 Eylül Cuma (bugün) günü saat 20.00'de Kanal D’de olacak.