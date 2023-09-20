Efsane geri dönüyor! Cehennem Melekleri 4 ne zaman vizyona girecek? Expendables 4 oyuncu kadrosu Kadrosunda Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent ve Megan Fox gibi isimlerin yer aldığı Cehennem Melekleri 4 filmi için geri sayım başladı. İşte film hakkında merak edilenler..

ensonhaber.com Yönetmenliğini Scott Waugh'ın yaptığı Cehennem Melekleri 4 (Expend4bles) filmi hakkında aramalar hız kazandı. Cehennem Melekleri serisinin uzun yıllardır beklenen 4. filmi nihayet çıkıyor. Cehennem Melekleri 4 filmi, Cehennem Melekleri'nin içine çekildiği Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer bir çatışmayı anlatıyor. Cehennem Melekleri serisinin dördüncü filmi Cehennem Melekleri 3'ün devamı niteliğindedir. Filmin fragmanı geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Cehennem Melekleri 4 filminin kadrosunda Jason Statham ve Sylvester Stallone’un yanı sıra 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scorpio, Eddie Hall, Sheila Shah, Levy Tran ve Andy Garcia gibi isimler yer alıyor. Cehennem Melekleri 4 ne zaman vizyona girecek? Cehennem Melekleri 4 filmi 22 Eylül 2023 Cuma günü vizyona girecek.

Salih Demirgan

Seo Editor

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