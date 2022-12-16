Ege Kökenli cesur göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti! 'Analar neler doğuruyor be'

Ünlü oyuncu Ege Kökenli'nin cesur instagram pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte genç oyuncunun o pozları..

Ünlü oyuncu Ege Kökenli güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de dünyaya gelen 29 yaşındaki oyuncu birçok dizide rol aldı.

Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor.

Ege Kökenli geçtiğimiz aylarda yaklaşık yedi yıldır birlikte olduğu İsrailli nişanlısı Lior Ahituv ile dünyaevine girmesiyle gündeme gelmişti.

Ege Kökenli'nin son instagram pozları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun cesur pozlarına beğeni ve yorum yağarken eşinin yaptığı "Analar neler doğuruyor be" yorumu beğeni topladı.

İşte Ege Kökenli'nin son instagrma paylaşımı..