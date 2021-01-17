Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında, nereli? Ege Kökenli'nin oynadığı diziler..

Menajerimi Ara dizisinin 17 Ocak Pazar günkü bölümüne oyuncu Ege Kökenli konuk olarak katılıyor. En son Kefaret dizisinde rol alan Ege Kökenli'ye dair bilgiler merak konusu oldu. Ege Kökenli kimdir?

Menajerimi Ara dizisi her bölümünde farklı oyuncuları konuk etmeye devam ediyor.

Başrollerinde Canan Ergüder, Barış Falay, Deniz can Aktaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan 21. bölümünde Ege Kökenli izleyici ile buluşuyor.

Kefaret dizisinde Nil karakterini canlandıran Ege Kökenli'ye dair bilgiler araştırılıyor. Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular izleyicilerin merak konusu oldu.

İşte Ege Kökenli hakkında merak edilen bilgiler..

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 yılında Kırklareli’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar Eğitimi alarak tamamlamıştır.

2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ege Kökenli; Anadolu Kaplanı, Yahşi Cazibe, Öğretmen Kemal, Çalıkuşu, Çiçek, Asla Vazgeçmem ve Güneşin Kızları dizilerinde rol almıştır.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yağmur karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde Kefaret dizisinde Nil karakteriyle karşımıza çıkmaktadır.

Ege Kökenli 5 senedir birlikte olduğu Lior Ahituv ile geçtiğimiz yıl nişanlandı. 2020 yılı içerisinde evlenmeyi planlayan çift pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldılar.

EGE KÖKENLİ DİZİLERİ

2019 – Yasak Elma (Yağmur) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Bahar) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Asla Vazgeçmem (Yaren) (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Melisa Taşkıran) (TV Dizisi)

2014 – Çiçek (Defne) (TV Dizisi)

2013 – Çalıkuşu (Mari) (TV Dizisi)

2011 – Yahşi Cazibe (Itır) (TV Dizisi)

2010 – Öğretmen Kemal (Peri) (TV Dizisi)

2006 – Anadolu Kaplanı (Gizem) (TV Dizisi)

2004 – En İyi Arkadaşım (Ece) (TV Dizisi)