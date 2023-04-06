Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un Miss Turkey kareleri şaşırttı! Tanımak imkansız ötesi...

Aslen İskenderunlu olan Melisa Aslı Pamuk, Hollanda'da dünyaya geldi.

Amsterdam Üniversitesinde psikoloji eğitimine başlamış ancak kariyeri için okulunu dondurdu.

2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, oyunculuk kariyerini başlattı.

Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Ego dizisinde başrol oynuyor.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un Miss Turkey kareleri şaşırttı! Tanımak imkansız ötesi...

Eski Melisa şaşırttı

Oyunculuğu kadar duru güzelliği ile de dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, eski görüntüsü ile merak konusu oldu.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un Miss Turkey kareleri şaşırttı! Tanımak imkansız ötesi...

2011 yılında Miss Turkey 1. seçilerek Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etti.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un Miss Turkey kareleri şaşırttı! Tanımak imkansız ötesi...

Ünlü oyuncunun o yıllardan bu yana yaşadığı değişim ise görenleri hayrete düşürdü.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un Miss Turkey kareleri şaşırttı! Tanımak imkansız ötesi...

Eski halinden eser kalmayan Melisa Aslı Pamuk, git gide güzelleşti.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un Miss Turkey kareleri şaşırttı! Tanımak imkansız ötesi...

Şimdilerde 31 yaşında olan Pamuk, sosyal medyadaki kareleriyle göz kamaştırıyor.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un Miss Turkey kareleri şaşırttı! Tanımak imkansız ötesi...
Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un Miss Turkey kareleri şaşırttı! Tanımak imkansız ötesi...