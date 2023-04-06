Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un Miss Turkey kareleri şaşırttı! Tanımak imkansız ötesi... Erkeğe Güven Olmaz (Ego) dizisinde Sibel karakteriyle başrole hayat veren Melisa Aslı Pamuk, katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'ndaki haliyle şoke etti. Yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşayan Pamuk, daha da güzelleşti.

Aslen İskenderunlu olan Melisa Aslı Pamuk, Hollanda'da dünyaya geldi. Amsterdam Üniversitesinde psikoloji eğitimine başlamış ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurdu. 2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, oyunculuk kariyerini başlattı. Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Ego dizisinde başrol oynuyor. Eski Melisa şaşırttı Oyunculuğu kadar duru güzelliği ile de dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, eski görüntüsü ile merak konusu oldu. 2011 yılında Miss Turkey 1. seçilerek Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etti. Ünlü oyuncunun o yıllardan bu yana yaşadığı değişim ise görenleri hayrete düşürdü. Eski halinden eser kalmayan Melisa Aslı Pamuk, git gide güzelleşti. Şimdilerde 31 yaşında olan Pamuk, sosyal medyadaki kareleriyle göz kamaştırıyor.